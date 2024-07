Reprodução: Nasa Nasa gastou US$ 2,5 bilhões para colocar o Curiosity em Marte

O Robô Curiosity, da Nasa, descobriu algo inédito em Marte "sem querer". O dispositivo passou por cima de uma rocha brilhante, que se quebrou, e dentro dela havia enxofre puro, mineral que nunca tinha sido encontrado no planeta desta forma.

A descoberta ocorreu no dia 30 de maio, mas só foi divulgada nos últimos dias.

Desde outubro, o robô tem investigado uma área abundante em sulfatos - um tipo de sal que contém enxofre e se forma quando a água evapora. No entanto, nesta região, o enxofre está misturado com outros materiais, diferentemente da forma que foi encontrado em maio. Veja fotos:

Robô Curiosity Reprodução: Nasa Dispositivo já encontrou carbono em Marte Reprodução: commons Curiosity está em Marte desde 2012 Reprodução: Nasa





Atualmente, o Curiosity explora uma região conhecida como Gediz Vallis, um canal formado provavelmente por grandes enchentes de água e detritos rochosos que se acumularam ao longo do canal. A missão do robô é estudar onde e quando o antigo terreno do planeta poderia ter oferecido os nutrientes essenciais para a vida microbiana.

“Encontrar um campo de pedras feitas de enxofre puro é como encontrar um oásis no deserto”, afirmou o cientista do projeto Curiosity, Ashwin Vasavada, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. “Ele não deveria estar lá, então agora temos que explicar. Descobrir coisas estranhas e inesperadas é o que torna a exploração planetária tão emocionante”, disse o cientista.

Desde 2012, o Curiosity está operando em Marte, proporcionando uma série de imagens icônicas que capturam a essência do planeta vermelho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.