A passagem do cometa 13P/Olbers, que só pode ser visto a cada 69 anos, passará pela Terra neste sábado (06). Segundo o Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o fenômeno poderá ser observado em céus escuros com o auxílio de binóculos, na direção da constelação de Lince.

O 13P/Olbers foi descoberto por Heinrich Wilhelm Matthias Olbers (Bremen) ,em março de 1815. Ele tem um ponto brilhante que é bastante analisado pelos astrônomos.



Os cometas se originaram há 4.600 milhões de anos, após a criação do nosso sistema solar. Eles são compostos de gelo seco, água, rocha e outras substâncias como amoníaco, metano e alguns metais.

Próximos cometas que passarão pela Terra



Segundo a National Geographic, mais dois cometas passarão pelo nosso planeta neste ano. São eles:

O cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), no dia 27 de setembro

O cometa 333P/LINEAR, no dia 29 de novembro

