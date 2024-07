Nasa Furacão Beryl visto do espaço

A Agência Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA) divulgou imagens do furacão Beryl feitas da Estação Espacial Internacional nesta segunda-feira (1º).

A tripulação fez o vídeo enquanto orbitava por cima do Oceano Atlântico.

Assista:





Furacão Beryl

O furacão Beryl passa pelo Caribe e ganhou força nesta terça-feira (2), tornando-se um furacão de categoria 5 e matando quatro pessoas. Antes disso, atravessou as Ilhas de Berlavento, onde deixou uma pessoa morta.

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), esta é a segunda vez que um furacão do Atlântico atingiu a categoria 5 no mês de julho. A primeira foi a do furacão Emilly, em 17 de julho de 2005.

De acordo com informações da instituição, os ventos máximos sustentados de Beryl aumentaram para perto 257 km/h.

"Flutuações na força são prováveis ​​durante o próximo dia ou assim, mas espera-se que Beryl ainda esteja perto da intensidade de um grande furacão enquanto se move em direção ao Caribe central e passa perto da Jamaica na quarta-feira", disse o NHC.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp