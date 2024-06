Journal of Systematic Palaeontology Entothyreos synnaustrus, uma nova espécie





Mais de 500 milhões de anos, mudanças ocorreram nos oceanos, resultando no surgimento da capacidade de construção de conchas duras por algumas criaturas e no aumento do tamanho de algumas espécies, devido ao aumento de oxigênio na superfície.

Durante a Explosão Cambriana, um período que durou cerca de 10 milhões de anos, houve um crescimento significativo no número de animais oceânicos.

Este período transformou os oceanos em ecossistemas diversificados e complexos, com o surgimento de novas espécies que lembram tanto ancestrais modernos quanto formas alienígenas.

Um exemplo é a entothyreos synnaustrus, uma nova espécie com características que parecem de um alienígena, que possivelmente representa importantes passos evolutivos que levaram aos animais modernos.

Descobertas fósseis no Parque Nacional Yoho, no sudeste da Colúmbia Britânica, Canadá, têm sido fundamentais para entender essas mudanças. Em 1983, membros do Museu Real de Ontário descobriram um vasto leito fóssil no parque.

Até agora, mais de 50 novas espécies foram identificadas, incluindo criaturas pré-históricas. Entre essas descobertas, destaca-se um fóssil de lobopodiano com espinhos e apêndices diversos.

A entothyreos synnaustrus, uma das espécies encontradas, possui cerca de 2 polegadas de tamanho, com 11 pares de lobópodos. Metade dos lobópodos é longa e delgada, enquanto a outra metade é robusta e cônica, coberta de espinhos curtos e filas de espinhos longos e curvos.





Esta espécie pode representar uma transição evolutiva importante para a evolução de exoesqueletos durante a Explosão Cambriana, indicando a regionalização do corpo e funções diferenciadas, semelhante aos artrópodes modernos.

O Parque Nacional Yoho, localizado fora de Banff, no Canadá, é um sítio importante para a descoberta de fósseis que contribuem para o entendimento da evolução animal.

