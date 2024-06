iStock/Reprodução Foto ilustrativa de um asteroide se aproximando da Terra.

O asteroide 2011 UL21, conhecido como "assassino de planetas", vai passar próximo à Terra nesta quinta-feira (27) em uma viagem a cerca de 93.000 km/h pelo Espaço.

O objeto, que tem tamanho comparável ao Monte Everest, é classificado como "potencialmente perigoso" e é um dos maiores a se aproximar do planeta em mais de um século, com a largura entre 1,7 e 3,9 quilômetros.

Apesar de seu tamanho reduzido em comparação ao asteroide que causou a extinção dos dinossauros, o 2011 UL21 é capaz de causar danos significativos a nível continental em casos de impacto.

Como assistir?

A cada três anos, o asteroide completa uma órbita ao sol. Neste ano, que ele passará a cerca de 6,6 milhões de quilômetros do planeta, será possível acompanhá-lo via transmissão do Virtual Telescope Project a partir das 16h (horário de Brasília).

Segundo simulações da Nasa, assisti-lo nesse ano será um evento único, já que é sua passagem mais próxima à Terra em 110 anos e que só deve ocorrer novamente em 2089, quando o asteroide estará 2,7 milhões de quilômetros do planeta.

