Divulgação/Wels City Museum Mãe e filha foram enterradas juntas





A emocionante história da sepultura de mãe e filha no antigo Império Romano ganha novos contornos com a recente descoberta de arqueólogos em Ovilava, atual Wels, na Áustria.

Em 2004, essa equipe encontrou uma sepultura peculiar, contendo dois esqueletos abraçados sobre os restos mortais de um cavalo. Inicialmente, a interpretação apontava para a relação entre amantes medievais, ligados ao povo bávaro germânico.

No entanto, um estudo publicado no Journal of Archaeological Science em maio deste ano revelou uma verdade surpreendente. Os esqueletos eram mais antigos do que se pensava e pertenciam a duas mulheres biológicas, provavelmente mãe e filha, do período romano.

Os especialistas mergulham nas possíveis causas das mortes dessas mulheres. A mulher mais velha apresentava sinais de cavalgadas frequentes, enquanto a filha poderia ter sofrido de espinha bífida, uma condição que afeta a medula espinhal, e a mãe estava desenvolvendo osteoartrite, uma doença comum em articulações.

Essa descoberta se torna ainda mais rara quando consideramos que sepulturas romanas com humanos e cavalos enterrados juntos são pouco comuns, tornando essa a primeira vez na Áustria em que mãe e filha são encontradas enterradas lado a lado.

O mistério em torno do cavalo também intriga os pesquisadores, já que os romanos não tinham o hábito de enterrar-se com esses animais.

Isso sugere possíveis influências celtas nas práticas funerárias dessa região durante o período romano, lançando luz sobre a diversidade cultural e os rituais que permeavam a vida e a morte nesse contexto histórico.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp