Toca do Lobo, em Gierloz, Polônia





Uma descoberta arqueológica recente na antiga base militar nazista conhecida como Toca do Lobo, localizada em Gierloz, na Polônia, está causando grande intriga entre especialistas e pesquisadores. Durante escavações, arqueólogos desenterraram cinco esqueletos sem mãos e pés.

A descoberta teve início em 24 de fevereiro, quando a equipe encontrou um fragmento de crânio humano. Esse achado levou a escavações mais aprofundadas que revelaram os restos mortais dos cinco indivíduos.

Os esqueletos, que pertenciam a três adultos, um adolescente e um bebê recém-nascido, foram encontrados dispostos próximos uns dos outros, todos voltados na mesma direção.

O local onde os esqueletos foram encontrados também acrescentou mistério à descoberta. Eles estavam do lado de fora de uma casa que era ocupada pelo comandante nazista Hermann Göring.

Próximo aos esqueletos, havia tábuas queimadas e infraestrutura de esgoto, mas não foram encontrados vestígios de roupas nas proximidades.

Inicialmente, a equipe de arqueólogos pensou estar desenterrando um antigo banheiro. No entanto, a descoberta das cinzas, uma chave queimada e, posteriormente, o fragmento do crânio humano, surpreendeu a todos os envolvidos. Adrian Kostrzewa, da Fundação Latebra, expressou a surpresa da equipe com essa descoberta inesperada.

Atualmente, uma investigação detalhada sobre os restos mortais está em andamento. A fundação está aguardando os resultados da investigação policial para entender por que os esqueletos estavam desprovidos de mãos e pés.

O próximo passo nesse processo é determinar a idade dos restos mortais por meio da datação por radiocarbono. A Toca do Lobo tem uma importância histórica, sendo o quartel-general da Frente Oriental nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

O local foi frequentado por figuras conhecidas, incluindo Hitler, e foi palco de eventos como a Operação Valquíria. Em 1945, a base foi destruída para evitar a captura pelo exército soviético.

