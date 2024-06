Flinders University Phoebe McInerney e Jacob Blokland com uma caveira de Genyornis newtoni

Um crânio intacto da ave pré-histórica Genyornis newtoni foi descoberto, oferecendo novas perspectivas sobre esta espécie que viveu na Austrália. A descoberta é vista como importante, pois o único fóssil conhecido anteriormente, encontrado em 1913, estava gravemente danificado.



A semelhança do Genyornis com um ganso gigante surpreende os cientistas e ajuda a preencher lacunas sobre sua aparência e hábitos.

O Genyornis newtoni era uma ave gigantesca, com um peso estimado de 230 kg. Até recentemente, comparações com outras aves de megafauna, como as aves-elefante de Madagascar e os moa da Nova Zelândia, mostravam que algumas dessas aves chegavam a pesar mais de 800 kg.

O crânio encontrado junto com fósseis quase completos do corpo foi descoberto em 2019 no Lago Callabonna, no sul da Austrália, e vem sendo objeto de estudo desde então.

Ganso enorme

O novo crânio revela várias características do Genyornis. Ele possuía uma mandíbula superior alta e móvel, semelhante à de um papagaio, mas moldada como a de um ganso, indicando uma grande força de mordida, ideal para triturar plantas e frutas.

Além disso, tinha uma caixa craniana grande e um casco incomum no topo da cabeça, e apresentava semelhanças com aves aquáticas modernas, como o ganso magpie australiano.

Adaptado a habitats aquáticos, o Genyornis possuía estruturas que protegiam contra a entrada de água nos ouvidos e garganta. Isso confirma que ele era essencialmente um ganso gigante pré-histórico.

Esta adaptação sugere que o Genyornis estava bem ajustado ao seu ambiente, vivendo em áreas aquáticas.

A descoberta do crânio do Genyornis newtoni não só proporciona novos elementos sobre a aparência e vida desta ave gigante, mas também pode oferecer pistas sobre os motivos de sua extinção, ocorrida há cerca de 45 mil anos.

