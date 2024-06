Hector RETAMAL Sonda Chang'e-6

A sonda lunar chinesa Chang'e-6 pousou na face oculta da Lua para coletar amostras, conforme anunciado pela agência estatal Xinhua na noite deste sábado (1º).

O local de pouso da sonda, a Bacia Aitken, uma das maiores crateras de impacto conhecidas no Sistema Solar, foi confirmado pela Agência Espacial da China, destacou a Xinhua.

O lançamento da missão, ocorrido em 3 de maio, marca um feito inédito e faz parte dos esforços da China em sua ambição de realizar uma missão tripulada à Lua até 2030.

O foguete partiu do Centro de Lançamento Espacial Wenchang, na província de Hainan, sul da China, como parte do ambicioso programa espacial chinês, que os Estados Unidos suspeitam ter fins militares e de estabelecer domínio no espaço.

A sonda Chang'e-6 tem como objetivo coletar cerca de dois quilos de material da face oculta da Lua e trazê-los de volta à Terra para análise. A Xinhua descreveu o lançamento como "a primeira tentativa desse tipo na história da exploração lunar".

Trata-se de uma missão tecnicamente complexa de 53 dias, visando realizar um feito sem precedentes: lançar uma nave espacial a partir da parte da Lua que nunca é visível da Terra.

A nave deverá pousar na vasta Bacia Aitken, situada no Polo Sul lunar, onde irá coletar amostras de solo e rochas, além de conduzir experimentos na área de pouso. Após essa etapa, está previsto o lançamento da Lua e o retorno à Terra.

