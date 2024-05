Reprodução Missão espacial chinesa prevê coletar amostras em ‘lado oculto da Lua’

Na última semana, a China alcançou um novo feito ao lançar uma espaçonave sem tripulação em uma missão de quase dois meses para recuperar rochas e solo do "lado oculto" da Lua . O Long March-5, maior foguete do país, decolou do Centro de Lançamento Espacial Wenchang, na ilha de Hainan, transportando a sonda Chang’e-6, com mais de 8 toneladas.

O "lado oculto" da Lua é chamado assim porque não é visível da Terra. Isso ocorre devido a um fenômeno chamado rotação sincronizada, no qual a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de seu eixo e em torno da Terra, resultando em um lado sempre voltado para nós e outro permanentemente escondido. Portanto, da perspectiva da Terra, esse lado permanece "oculto" ou "escuro", embora ele ainda seja iluminado pelo Sol da mesma forma que o lado visível.



Esta não é a primeira vez que a China impressiona o mundo com suas conquistas espaciais. Em 2018, a sonda Chang’e-4 realizou o primeiro pouso não tripulado bem-sucedido no "lado oculto" da Lua, enquanto, em 2020, a Chang’e-5 marcou o retorno das primeiras amostras lunares em 44 anos.

As amostras recuperadas pela sonda Chang’e-6 poderão auxiliar os cientistas a terem uma análise mais profunda da evolução da Lua e do próprio sistema solar. A espaçonave tem a tarefa de pousar na Bacia do Pólo Sul-Aitken.

Esta missão inovadora, batizada com o nome da deusa chinesa da Lua e com um peso de aproximadamente 8.200 quilos, ficará 53 dias no espaço, e pretende realizar a coleta de amostras geológicas.

"O Chang’e-6 visa alcançar avanços na tecnologia de projeto e controle da órbita retrógrada da Lua, amostragem inteligente, tecnologias de decolagem e subida e retorno automático de amostras no outro lado da Lua", afirma Ge Ping, vice-diretor do Centro de Exploração Lunar e Engenharia Espacial da Administração Espacial Nacional da China (CNSA).

Veja





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp