A NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos) emitiu uma previsão para a temporada de furacões no Atlântico Norte em 2024. De acordo com os especialistas, espera-se um aumento no número de tempestades e furacões, com uma ênfase particular nos furacões mais fortes.

A previsão indica entre 17 e 25 tempestades tropicais nomeadas, 8 a 13 furacões e de 4 a 7 grandes furacões de categoria 3 ou superior, representando mais que o dobro da média histórica.

Os fatores por trás dessa previsão incluem as temperaturas muito acima do normal na superfície do mar no Atlântico tropical, além da mudança climática regional para condições de La Niña no final do ano e o enfraquecimento recente do El Niño.

Esses elementos combinados aumentam a probabilidade de formação e intensificação de tempestades tropicais e furacões mais fortes.

Os impactos previstos para essa temporada são consideráveis. Com águas mais quentes, os furacões tendem a ser mais intensos e perigosos, gerando chuvas intensas, inundações costeiras e ondas de tempestade mais impactantes. Além disso, há um maior risco de eventos de intensificação rápida, o que representa uma ameaça adicional para as regiões costeiras vulneráveis.

A NOAA ressalta que a temporada média no Atlântico apresenta 14 tempestades nomeadas, 7 furacões e 3 grandes furacões, o que demonstra a gravidade da previsão para 2024.

A proposta de criação da categoria 6 de furacões também está sendo discutida para alertar o público sobre tempestades sem precedentes causadas pelo aquecimento global.

Especialistas dizem que, diante dessa previsão preocupante, é essencial que as comunidades costeiras e as autoridades estejam preparadas para lidar com os perigos e impactos potenciais da temporada de furacões de 2024.

