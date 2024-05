Asaf Peri/Cidade de David Um anel de ouro de 2.300 anos encontrado na escavação





Um anel de ouro, datado do início do período helenístico (2.300 anos atrás), foi descoberto durante escavações na Cidade de Davi em Jerusalém, gerando entusiasmo na comunidade arqueológica. A descoberta foi feita por Tehiya Gangate, membro da equipe de escavação, que encontrou o anel enquanto peneirava a terra.

O anel está bem preservado e é adornado com uma pedra preciosa (granada vermelha). Foi fabricado martelando finas folhas de ouro sobre uma base de metal. Devido ao seu pequeno diâmetro, acredita-se que tenha sido feito para uma criança. Esta joia reflete a moda do período helenístico, que valorizava o ouro com pedras incrustadas.

A popularidade de ouro aumentou após as conquistas de Alexandre, o Grande, que facilitaram o comércio e o transporte desse bem.

A descoberta do anel, junto com outros ornamentos, contribui para um novo entendimento sobre a natureza e a estatura dos habitantes de Jerusalém no início do período helenístico.

Estes achados indicam que Jerusalém, anteriormente considerada uma pequena cidade provincial, possuía uma economia saudável e um status de elite, com residentes que eram abertos às influências helenísticas.

O anel e outras descobertas recentes serão exibidos ao público em uma conferência organizada pela Autoridade de Antiguidades de Israel, intitulada "Mistérios de Jerusalém".

A conferência ocorrerá no dia 4 de junho, véspera do Dia de Jerusalém, na sede da IAA em Jerusalém.

O professor Yuval Gadot, da Universidade de Tel Aviv, destacou a importância desses achados, que incluem tanto edifícios domésticos quanto públicos.

