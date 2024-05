Reprodução A confirmação da descoberta veio em fevereiro, quando Komori publicou um artigo acadêmico





No Museu Nacional de Natureza e Ciência em Tsukuba, Japão, uma descoberta foi feita por Hinako Komori, uma estudante de 13 anos, do ensino fundamental. Ela identificou um lobo japonês empalhado, desencadeando um processo de confirmação científica que durou mais de três anos e culminou na confirmação do espécime como o sexto conhecido do lobo japonês.

A descoberta aconteceu em novembro de 2020, quando Komori visitou o depósito do museu, normalmente fechado ao público.

Ela notou um espécime que parecia ser um lobo japonês, uma subespécie do lobo cinzento extinta desde 1905. Esta descoberta é significativa, pois havia apenas cinco lobos japoneses empalhados confirmados anteriormente.

Komori enfrentou dificuldades para convencer os adultos de sua descoberta inicialmente. No entanto, sua persistência e curiosidade a levaram a iniciar uma pesquisa meticulosa.

Ela comparou as características externas do espécime com lobos japoneses conhecidos e descobriu que o animal havia sido mantido no Zoológico de Ueno por volta de 1888.

"Estou feliz acima de tudo por poder compartilhar o que eu sabia exclusivamente com outros membros da sociedade", disse ela. "Eu estarei trabalhando arduamente para descobrir os segredos da espécie a partir de agora".

A confirmação da descoberta veio em fevereiro, quando Komori publicou um artigo acadêmico trabalhando em colaboração com Shinichiro Kawada, especialista em taxonomia de mamíferos.

O Museu Nacional de Natureza e Ciência arrecadou mais de 900 milhões de ienes através de uma campanha de crowdfunding para a preservação de espécimes e documentos.

"Este projeto de pesquisa reafirma a importância de tratar qualquer espécime com cuidado para transmiti-los às gerações futuras", concluiu Kawada.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp