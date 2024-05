AyomGMA/X Aurora austral vista da região de Los Lagos, no Chile

A tempestade solar que atingiu a Terra nesta sexta-feira (10) foi a mais poderosa dos últimos 20 anos e provocou auroras polares incomuns em diversos locais do mundo.

No Hemisfério Norte, o fenômeno causou auroras boreaia em Budapeste, na Hungria, em Reix, na Suíça e em Londres, no Reino Unido. Houve relatos também no norte de Portugal e no estado de Massachussets, nos Estados Unidos.

Já as auroras austrais puderam ser vistas no sul da Argentina e no Chile. Trata-se de um fenômeno raro, segundo o Serviço Meteorológico Nacional argentino na rede X (ex-Twitter), não é comum ver o fenômeno tão ao norte do Pólo Sul.

Veja fotos impressionantes das auroras causadas pela tempestade geotérmica:

Aurora boreal na Nova Zelândia Instagram/Letícia Moraes Aurora austral em Puerto Williams, no extremo sul do Chile Andrea Belen Pedrero/X Aurora austral em Villarrica, no Chile Lucho Aguilla, X Aurora austral vista do Ushuaia, no sul da Argentina Servicio Meteorológico Nacional/X Aurora austral vista em Punta Arenas, no Chile Nicolás Butorovic Alvarado/X Aurora austral vista da região de Los Lagos, no Chile AyomGMA/X Aurora austral no Uruguai Adriana Giglio/X





Autoridades emitiram alerta sobre tempestade solar

O Centro de Previsão do Clima Espacial (NOAA) emitiu um alerta sobre o fenômeno, que pode ter seus efeitos sentidos até domingo (12). De acordo com a agência, a tempestade solar pode provocar interrupções nas comunicações por satélite e nas redes elétricas.

Uma gigantesca mancha solar, conhecida como Região NOM 3664, desencadeou poderosas ejeções solares, aumentando a preocupação entre os meteorologistas espaciais.

O SWPC (Space Weather Prediction Center), uma divisão da NOAA, identificou pelo menos cinco ejeções de massa coronal associadas às fulgurações, prevendo sua chegada entre hoje e domingo (12). Essas ejeções representam uma ameaça significativa para comunicações, sistemas de navegação e operações de satélite.

As implicações da tempestade geomagnética podem ser abrangentes, com possíveis problemas nos sistemas de energia e operações de espaçonaves. CA propagação de rádio de alta frequência também pode sofrer interrupções.

Apesar dos riscos para a comunicação, pessoas no hemisfério norte podem ter a oportunidade de testemunhar auroras deslumbrantes como resultado do evento. Auroras resultantes da tempestade podem ser avistadas tão ao sul quanto o Alabama e a Califórnia do Norte.

