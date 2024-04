Reprodução/X Buracos azuis são formações geológicas subaquáticas semelhantes a crateras que se formam em áreas costeiras





Uma descoberta está agitando o mundo da ciência: a caverna subaquática Taam Ja', localizada no México, foi revelada como o buraco azul mais profundo do planeta, com incríveis 420 metros de profundidade. A informação foi divulgada na última segunda-feira (29) pela revista Frontiers in Marine Science.

O Taam Ja' foi descoberto em 2021, porém, na época, as medições indicavam que sua profundidade era de 146 metros a menos do que a revelada agora.

Essa nova medição coloca o Taam Ja' como o buraco azul mais profundo já registrado, superando o buraco azul Sansha Yongle, no sul da China, que detinha o recorde anterior.

A descoberta da profundidade exata do Taam Ja' foi possível graças a uma expedição realizada em dezembro do ano passado por estudiosos que mergulharam na caverna para avaliar suas condições ambientais.

Equipados com um perfilador de condutividade, temperatura e profundidade, os cientistas conseguiram realizar medições precisas e constataram a grandiosidade do Taam Ja'.

Buracos azuis são formações geológicas subaquáticas semelhantes a crateras que se formam em áreas costeiras. Eles são caracterizados por uma profunda depressão circular ou elíptica, muitas vezes com paredes íngremes e profundidades consideráveis, que se estendem abaixo do nível do mar. O nome "buraco azul" vem da aparência distintamente azul devido à água cristalina e à sua profundidade.

Essas formações são geralmente associadas a sistemas de cavernas submarinas e são formadas através de uma combinação de processos geológicos, incluindo a erosão causada por correntes oceânicas, a dissolução de rochas carbonáticas e a subsidência do solo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp