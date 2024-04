Reprodução/Shutterstock 'Lua Cheia Rosa' poderá ser vista nesta terça-feira no Brasil

Logo após a passagem do Cometa do Diabo , mais um fenômeno vai chamar a atenção no céu: a “Lua Cheia Rosa” será visível em todo o Brasil nesta terça-feira (23).

Apesar do nome, o satélite não terá nenhuma mudança de cor. O nome “rosa” foi dado por povos nativos dos Estados Unidos en homenagem ao desabrochar das flores no início da primavera.

Nenhum equipamento específico precisa ser usado para a observação da "Lua Cheia Rosa". Basta olhar para o céu quando o satélite surgir no horizonte, perto de 17h32 (horário de Brasília).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp