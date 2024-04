Instragram/Astrobin Cometa do diabo poderá ser visto domingo (21)





No próximo domingo (21), um espetáculo astronômico raro poderá ser observado no Brasil com a passagem do Cometa 12P/Pons-Brooks, carinhosamente apelidado de "Cometa do Diabo".

Este fenômeno, que não ocorre todos os dias, ficará visível em diferentes horários e locais do país, proporcionando uma oportunidade única para os entusiastas da astronomia.

Embora ainda não seja certo se o Cometa do Diabo poderá ser visto a olho nu devido ao intenso brilho, os cientistas sugerem o uso de binóculos e telescópios para uma melhor observação.

De acordo com as previsões, os moradores da região Norte, especialmente do estado do Acre, poderão avistar o cometa por volta das 19h50. No Nordeste, a visibilidade será maior entre 17h45 e 18h20, enquanto no Rio de Janeiro, a expectativa é que seja observado por volta das 18h20.

A proximidade com a Linha do Equador garantirá uma visão privilegiada para os residentes do Norte e Nordeste, já que o cometa estará baixo no céu, aproximadamente a 15° da linha do horizonte.

O Cometa do Diabo não é um visitante frequente em nossos céus; sua última aparição foi em 1952, e ele é avistado aproximadamente a cada 71 anos.

O apelido peculiar do cometa vem de sua aparência, que se assemelha a um objeto com chifres, motivo pelo qual foi batizado pelo francês Jean-Louis Pons em 1812 e pelo britânico William Robert Brooks em 1883.

Astrônomos estão empenhados em compreender os motivos por trás desse formato, levantando a hipótese de que a liberação desigual de gás e poeira devido à pressão da radiação solar pode estar relacionada.

