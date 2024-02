Nasa Netuno

A International Astronomical Union’s Minor Planet Center informou que encontrou três novas luas em Urano e Netuno. A descoberta eleva o número de satélites naturais dos planetas para 28 em Urano e 16 em Netuno.

O órgão informou que foi necessário um processamento especial de imagem para conseguir revelar os objetos, sendo essas luas as mais difíceis de ver em torno dos dois gigantes.

Até o momento, as luas não foram nomeadas. Entretanto, seguindo as convenções de nomenclatura lunar dos planetas, a nova lua de Urano deverá ter um nome inspirada das obras de Shakespeare, e os satélites de Netuno deverão homenagear as Nereidas, deusas do mar na mitologia grega.

No momento, o novo satélite de Urano está sendo chamado de S/2023 U1. Ele possui 8 quilômetros de diâmetro, sendo o menor satélite natural do planeta. Ele leva 680 dias para orbitar o astro.

A descoberta da S/2023 U1 foi em novembro de 2023, com a utilização do telescópio Magellan no Carnegie Science’s Las Campanas Observatory, no Chile. Para conseguir localizá-lo, foi necessário um mês de observação e a utilização de imagens mais antigas, datadas de 2021.

Já em Netuno, a lua mais brilhante está sendo temporariamente chamada de S/2002 N5. Ela possui cerca de 23 quilômetros de diâmetro, levando quase 9 anos para completar a órbita. A outra lua é a S/2021 N1. Com 14 quilômetros de diâmetro, ela demora cerca de 27 anos para completar a órbita no gigante gelado.