Twitter/@DAGRDMedellin - 26.02.2024 O acidente aconteceu em Medellin

Um helicóptero com seis pessoas caiu na Colômbia e ficou preso em uma antena na última segunda-feira (26). A aeronave perdeu o controle segundos após a decolagem, quando saía do alto de um prédio. Estavam no helicóptero quatro turistas, o piloto e o copiloto.



O acidente aconteceu no bairro Manrique, em Medellín. Um vizinho registrou o início do voo já sem controle. Nas imagens, a aeronave gira no ar e cai na sequência.

O prefeito da cidade, Federico Gutiérrez, informou que todos os passageiros e a tripulação foram resgatados com vida. Uma equipe de bombeiros, policiais e outras forças de saúde estavam na missão de resgate. Cerca de 70 pessoas ajudaram na operação.



Ao jornal colombiano El Espectador , o diretor do Departamento Administrativo de Gestão de Risco de Desastres, Carlos Andrés Quintero Monsalve, disse: "O piloto, o copiloto e quatro passageiros viajavam no helicóptero. Estes últimos tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros oficial de Medellín".

A causa do acidente ainda não foi informada. Uma investigação está sendo feita pela Direção Técnica de Investigação de Acidentes, junto à Aeronáutica Civil da Colômbia.

📣 Gracias a la oportuna atención de la emergencia en la cual participaron 70 personas, entre:



✅ #BomberosMedellín

✅ Organismos de Socorro

✅ @PoliciaColombia

✅ APH de la Secretaría de Salud



Logramos rescatar con vida a todos los ocupantes de la aeronave. https://t.co/VixOHtf2Aq pic.twitter.com/UbY6QQ62Q3 — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) February 27, 2024