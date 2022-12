Rafael Oliveira Base de Alcântara fará 1º lançamento comercial nesta terça-feira

O lançamento de foguete por uma empresa privada no Brasil será realizado nesta terça-feira (20). A operação estava prevista para ontem no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, mas foi adiada por causa da previsão de chuva e ventos fortes.

A empresa sul-coreana Innospace lançará, a partir da base brasileira, o foguete Hanbit-TLV. Além de testar o funcionamento, a missão leva ao espaço o Sistema de Navegação Inercial (Sisnav), desenvolvido por pesquisadores brasileiros.

Projeto Sisnav

O Sisnav é um experimento nacional para a navegação autônoma de foguetes, desenvolvido pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, da Força Aérea Brasileira (FAB). A tecnologia fará parte do Veículo Lançador de Microsatélites.

“Com o lançamento, serão obtidos dados de voo que avaliam como o sistema se comportou em condições específicas de temperatura e pressão. Não haverá operação de resgate, pois os dados de voo serão coletados por telemetria. A carga útil pesa 20 quilos”, explicou o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, em comunicado.

Todas as peças e equipamentos foram trazidos da Coreia do Sul e chegaram à cidade de Alcântara.

“O sucesso da operação de lançamento vai demonstrar a capacidade nacional para lançamentos espaciais, gerar ganho de experiência para as equipes e inserção do país no mercado internacional”.

