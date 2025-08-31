Reprodução/freepik Setembro começa com temperaturas elevadas por todo o país.

Agosto de 2025 está chegando ao fim com temperaturas em alta em praticamente todo o Brasil, e a primeira semana de setembro deve seguir marcada por uma onda de calor. As informações são da ClimaTempo.

Nos próximos dias, temperaturas em torno dos 40° poderão ser observadas em locais como o Centro-Oeste, Pará, Tocantins e no interior do Nordeste.

Clima quente também está previsto para a região Sudeste, com temperaturas que poderão chegar a 34°C e 37°C em áreas do oeste e norte de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente.

Já o Paraná deve sentir a elevação na primeira semana de setembro, podendo alcançar 36°C em áreas do noroeste do estado.

Em São Paulo, os termômetros podem passar dos 30ºC a partir da quarta-feira.

Ventos quentes no último fim de semana de agosto

Neste fim de semana, ventos quentes vão soprar do Norte para o Sul, elevando as temperaturas até nas regiões mais frias do país.

Na primeira semana de setembro, a circulação de ventos deve impedir a entrada de ar polar, desviando frentes frias para o oceano.

Com tempo seco e sol forte, a umidade relativa do ar deve cair para níveis entre 21% e 30% em áreas do Centro-Oeste, interior do Nordeste, Tocantins e Paraná, podendo ficar abaixo dos 20% em alguns pontos.

A chuva ficará restrita ao extremo sul, com risco de temporais no Rio Grande do Sul. Também haverá pancadas de chuva no litoral do Nordeste e nos estados de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia.

A Climatempo prevê a possibilidade de onda de calor ainda na primeira quinzena de setembro.

O calor já chegou

Em alguns lugares do Brasil essa onda de calor começou antes.

Nesta sexta-feira (29), a cidade de Diamantino, no Mato Grosso, alcançou 39,9°C.

Já Pedro Afonso e Porto Nacional, no Tocantins, chegaram a temperatura de 39,8°C. A medição foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia.