A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu neste domingo (26) um alerta de tempestade para a Baixada Santista, destacando previsão de chuvas intensas acompanhadas de raios em cidades como Santos e Guarujá.

Por volta das 15h47, houve uma breve redução na intensidade das chuvas, mas a previsão indicava a continuidade de precipitação moderada ao longo do dia.

O alerta é considerado crítico devido ao acúmulo de chuvas dos dias anteriores na região, o que aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Além do litoral, as instabilidades climáticas também atingiram a capital paulista, Campinas e o Vale do Paraíba. Um boletim especial da Defesa Civil informou que as chuvas intensas devem persistir até terça-feira (28), impulsionadas pela chegada de uma frente fria ao estado.

Entre as medidas adotadas, a Defesa Civil ativou um gabinete de crise para monitorar a situação em tempo real. O grupo conta com a participação de órgãos públicos e concessionárias responsáveis pelos serviços essenciais.

A população foi orientada a evitar áreas de alagamento, desconectar aparelhos eletrônicos durante tempestades e estar atenta a sinais de deslizamentos, como rachaduras em muros ou pisos.

Um novo sistema de alerta via cell broadcast foi utilizado para informar os moradores das áreas em risco. Diferente do envio de mensagens por SMS, essa tecnologia não requer cadastro prévio e atinge automaticamente todos os celulares com sinal 4G ou 5G em uma região específica.

O sistema interrompe qualquer atividade do aparelho para exibir mensagens de alerta, garantindo maior alcance e rapidez na comunicação.





Cidade de São Paulo

Na cidade de São Paulo, bairros foram colocados em alerta máximo devido às fortes chuvas. Em um dos casos, o desabamento parcial de uma residência foi registrado, colocando a área em estado de atenção.

A Defesa Civil destacou a importância do novo sistema de alerta para avisar a população em situações de emergência, especialmente em locais com alta densidade populacional.

A previsão de rajadas de vento e descargas elétricas intensificou as orientações preventivas. O governo estadual segue acompanhando a evolução das condições climáticas para decidir sobre eventuais novas medidas de emergência.