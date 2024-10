Tampa International Airport Aeroporto Internacional de Tampa sofreu danos com a passagem do furacão Milton





O Aeroporto Internacional de Tampa, na Flórida , nos Estados Unidos, é reaberto para operações comerciais e de carga a partir das 8h (horário local) desta sexta-feira (11), após ter passado por uma inspeção completa de sua área, de 3,3 mil acres, e de suas instalações, conforme apuração do portal ABC News.

O campus do aeroporto sofreu alguns danos após as rajadas de vento e fortes chuvas durante a passagem do furacão Milton pelo estado americano . De acordo com administradores do aeroporto, algumas áreas ainda precisarão de reparos. Ao menos seis pontes de embarque que transportam passageiros para aeronaves foram danificadas e partes do terminal principal tiveram vazamentos e precisam de conserto.

Além disso, há a expectativa em relação ao pessoal disponível, “após um dos maiores eventos de evacuação” da história recente da Baía de Tampa, admitem as autoridades locais.

Outros aeroportos da região, como os de Sarasota e Orlando, estão passando por processos de limpeza e de avaliação de danos depois que o furacão Milton atingiu a costa oeste do estado como uma tempestade de categoria 3. Milhares de voos tiveram de ser cancelados e os aeroportos permaneceram fechados.

Localizado ao norte de Orlando, em Sanford, o Aeroporto Internacional Orlando Sanford, por exemplo, também deverá retomar as operações nesta sexta-feira.

Sarasota

Já o Aeroporto Internacional de Sarasota permanecerá fechado esta sexta-feira, disseram os administradores locais, que pedem ainda que os passageiros fiquem atentos às redes sociais para novas atualizações da situação. O aeroporto registrou uma das rajadas mais fortes de qualquer local durante a tempestade: de 164 km/h.

Ao menos 12 pessoas morreram durante a passagem do furacão Milton na Flórida , considerado um dos fenômenos mais perigosos dos últimos tempos. O furacão tocou o solo do estado por volta das 20h30 (horário local) nesta quarta-feira (9) . As informações são da CNN Brasil.