Onda de calor será forte em 10 estados do Brasil





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo devido à onda de calor que atingirá 10 estados brasileiros na próxima quarta-feira (21). O alerta, classificado como laranja, indica que as temperaturas devem ficar 5°C acima da média entre três a cinco dias, o que representa um risco para a saúde e o bem-estar da população.

Os estados afetados incluem todas as regiões do Sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, sul e centro de Goiás, sul e sudeste de Mato Grosso, leste de Rondônia, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Campo das Vertentes de Minas Gerais, sul e centro do Rio de Janeiro, além da região metropolitana e interior de São Paulo.

Uma onda de calor dessa magnitude pode causar uma série de problemas de saúde, especialmente para grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

As altas temperaturas podem levar à desidratação, insolação, e agravar condições preexistentes, como problemas cardíacos e respiratórios.

Diante dessa situação, o Inmet recomenda que a população adote medidas de precaução para minimizar os efeitos do calor extremo. O instituto diz que é fundamental se manter bem hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.

O Inmet também pede para que se evite exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h, quando a radiação solar é mais intensa, também é importante.





Além disso, é aconselhável utilizar roupas leves e de cores claras, que ajudam a refletir a luz solar e a manter o corpo mais fresco. Nos ambientes internos, o uso de ventiladores e ar-condicionado pode ajudar a reduzir a sensação térmica.

Em casos de sintomas como tontura, náusea, dor de cabeça intensa ou falta de ar, é importante procurar atendimento médico imediato, pois esses podem ser sinais de insolação ou outros problemas graves decorrentes do calor.

