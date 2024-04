Reprodução SC, PR e MS devem encarar temporais durante a semana

Os estados de Santa Catarina (SC), Paraná (PR) e Mato Grosso do Sul (MS) devem encarar temporais já no início desta semana. De acordo com o Climatempo, a formação de uma baixa pressão em alto mar no alcance de SC vai favorecer a entrada de umidade para regiões próximas. Além disso, outro sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai aumentará a umidade nessas regiões.

Na segunda-feira (8), o tempo estará em condições instáveis, com possibilidade de chuva a qualquer momento em cidades como Naviraí (MS) e Ponta Porã (MS), Foz do Iguaçu (PR) e Pato Branco (PR) e no oeste catarinense. É possível que essas regiões enfrentem temporais com raios e ventos entre 70 até 90 km/h.

Já nas capitais, Campo Grande (MS), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR), o dia será marcado com sol pela manhã e temperaturas elevadas. Apesar disso, as cidades também podem sofrer pancadas de chuva, de moderada a forte, ao longo do dia.

Na terça-feira (9), o tempo chuvoso com pancadas estará mais presente nessas regiões, levando risco maior para temporais focalizados no oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná. No Mato Grosso do Sul, o sol prevalecerá sobre o clima de temporal, principalmente nas cidades do extremo sul. No entanto, ainda há risco de formação de núcleos de chuva durante o dia.

O resto da semana registrará ainda mais a presença da umidade no centro-sul do Brasil, favorecendo chuvas fortes até sexta-feira (12) em grande parte desses estados.

A partir de quara-feira (10), o estado catarinense estará sofrendo a influência do avanço de uma nova frente fria sobre o sul, aumentando a possibilidade de temporais na região. No Paraná, o extremo sul registrará chuvas mais intensas; em Mato Grosso do Sul, a influência da baixa pressão no Paraguai deixará o tempo instável no Pantanal e na divisa com o Mato Grosso.

