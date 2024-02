Reprodução / Inmet - 03.10.2023 Região Sul aparece em alerta de "perigo" para tempestades entre essa terça (3) e quarta (4)

A Região Sul está com diversos alertas para chuvas intensas ao longo desta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há alertas para o noroeste, sudoeste, sudeste e nordeste do Rio Grande do Sul. A região metropolitana de Porto Alegre também está em estado de atenção. Cidades como Xangri-Lá, Viamão e Uruguaiana estão em alerta.

Em Santa Catarina, uma área de baixa pressão pode provocar temporais isolados. Entre a noite de hoje (26) e a madrugada de terça-feira (27), os temporais se intensificarão principalmente entre o oeste e os planaltos catarinenses.

No Paraná, uma faixa de alerta se estende do leste ao oeste paranaense. Segundo a Coordenadoria Estadual do estado, os alertas são para “linhas de instabilidade com risco de temporais, com raios e fortes ventos. Além de São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital Curitiba, outras cidades como Catanduvas, Foz do Iguaçu e Pato Branco, também estão em atenção.

Nas cidades de Araquari, Balneário Barra do Sul e Joinville, no norte catarinense, foi decretado situação de emergência devido às fortes chuvas ocorridas. Todos registraram ocorrências e alterações por conta de alagamentos, deslizamentos e queda de muros e árvores.

Com a chuva de domingo (25), Joinville registrou um acumulado de 229 milímetros, considerando a soma dos volumes de sábado e domingo, até às 20h.

O número de ocorrências também aumentou, chegando a 79. Foram 33 alagamentos, 30 deslizamentos, 11 quedas de muros e 5 quedas de árvores. Os bairros mais atingidos foram Aventureiro, Boehmerwadt, Centro, Fátima, Guanabara, Itaum, Itinga, Jarivatuva, João Costa, Paranaguamirim, Petrópolis, Santo Antônio e Ulysses Guimarães.

O relatório do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Estadual aponta que a chuva tende a perder força, com precipitação de fraca intensidade, sem volumes expressivos, intercalada por períodos de melhora. Em função do volume de chuva, o risco para deslizamentos segue alto.

Em nota, a Defesa Civil recomendou que, em caso de temporais e de chuva intensa, a população evite transitar em áreas e ruas alagadas. No caso de temporais, o ideal é procurar um local seguro, abrigando-se longe de objetos que possam ser arremessados.