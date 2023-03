Reprodução/TV Globo - 10.03.2023 Polícia investiga caso de ossada encontrada perto do Palácio do Planalto, em Brasília

Agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) encontraram uma ossada humana próximo ao Palácio do Planalto , em Brasília , nesta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Militar , os restos mortais estavam em uma área de mata onde o GSI fazia um treinamento.

Ainda de acordo com a PM, junto dos ossos estava um celular e uma carteira. Os restos mortais foram recolhidos pela Polícia Civil e levados ao Instituto Médico Legal ( IML ) de Brasília.

Peritos devem analisar a ossada encontrada para tentar estipular há quanto tempo estava no local. Os policiais ainda tentam identificar a causa da morte da vítima.

A região onde os ossos foram encontrados está localizada em um mata, entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

A Polícia Civil informou que a ossada não está no local "necessariamente há muito tempo" .

