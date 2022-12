Reprodução: pixabay Onda de calor atinge o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul neste final de semana

Este final de semana será quente no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul , as temperaturas devem ficar entre 37°C e 40°C em algumas áreas dos estados.

Segundo o Climatempo, as temperaturas elevadas que afetaram parte do país nos últimos dias são devido a uma massa de ar quente que se espalhou sobre norte da Argentina, Uruguai e Paraguai.

Na última sexta (9), os dois estados já foram os mais quentes do Brasil, com temperaturas que chegaram a ultrapassar os 40°C em algumas regiões.

Veja quais foram as seis maiores temperaturas na sexta:

Corumbá (MS): 41,4°C

Bagé (RS): 40,9°C

Quaraí (RS): 40,5°C

São Luiz Gonzaga (RS): 40,0°C

Uruguaiana (RS): 40,0°C

Aquidauana (MS): 39,9°C

Durante este final de semana haverá nebulosidade e as condições de chuva aumentam. No entanto, a sensação de abafamento será grande.

