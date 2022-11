Fernando Frazão/Agência Brasil Sensação térmica foi de 46,5 graus, segundo Alerta Rio. Termômetros vão continuar acima dos 30 graus nos próximos dias

A previsão do tempo para esta semana prevê a chegeda de temporais que devem cair em partes das regiões do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, enquanto que na região Sul, há possibilidades de queda de chuvas com a chegada de uma frente fria com chuvas fortes durante toda a semana.

Apesar da chegada das chuvas, o calor deve aumentar em todo o país já a partir de hoje (21). Na região Nordeste, que recebeu essas últimas semanas uma série de temporais e apresenta uma diminuição dos níveis de chuvas.

Em todas as regiões do Brasil, os termômetros vão subir gradativamente de acordo com a chegada do Verão. As temperaturas máximas permanecerão acima dos 25°C. Curitiba é o estado com a menor previsão de calor com 28°C. Os estados mais quentes serão Mato Grosso, com 35°C, e Maranhão, com 36°C.

