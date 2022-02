Rodrigo Soldon Souza / Creative Commons Chuva no Rio de Janeiro





Nesta quarta-feira (23) as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste ficam com sol pela manhã com o céu coberto de nuvens e com chances de chuva à tarde. Em alguns lugares não vai chover, mas a previsão geral é de chuvas fortes ou passageiras.

Ainda, o fenômeno Lã Niña permanece presente neste mês. O fenômeno tende a diminuir a chuva sobre parte do Centro-Sul do Brasil, e o estado do Rio Grande do Sul terá menos chuvas.

Neste mês, os estados que mais devem sofrer com as chuvas são Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Amapá, Pará, Amazonas e Acre, segundo o Climatempo.

Confira a previsão desta quarta-feira em cada capital:

Região Sudeste

São Paulo (SP) - Mínima de 19°C e máxima de 33°C

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Rio de Janeiro (RJ) - Mínima de 22ºC e máxima de 35ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Belo Horizonte (MG) - Mínima de 18ºC e máxima de 32ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Vitória (ES) - Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Região Sul

Curitiba (PR) - Mínima de 18ºC e máxima de 28ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde.



Florianópolis (SC) - Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Porto Alegre (RS) - Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Região Centro-Oeste

Goiânia (GO) - Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Brasília (DF) - Mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Campo Grande (MS) - Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.



Cuiabá (MT) - Mínima de 23ºC e máxima de 34ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Região Nordeste

Salvador (BA) - Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.



Maceió (AL) - Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Fortaleza (CE) - Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.



Aracaju (SE) - Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Natal (RN) - Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Teresina (PI) - Mínima de 22ºC e máxima de 34ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



São Luís (MA) - Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.



Recife (PE) - Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.



João Pessoa (PB) - Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Região Norte

Rio Branco (AC) - Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Macapá (AP) - Mínima de 24ºC e máxima de 32ºC

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.



Manaus (AM) - Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.



Belém (PA) - Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Porto Velho (RO) - Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.



Boa Vista (RR) - Mínima de 25ºC e máxima de 35ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Palmas (TO) - Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.