Desde o final da última semana, São Paulo voltou a registrar um clima de verão. Nesta segunda-feira (21), as temperaturas atingiram a máxima de 31ºC e há previsão para pancadas de chuva no período da tarde.



De acordo com o Climatempo , as altas temperaturas — típicas deste período do ano — devem perpetuar ao longo da semana, inclusive durante o feriado de Carnaval.

O avanço da variante Ômicron da Covid-19 no país tem provocado uma onda de cancelamentos das festividades do Carnaval. Os tradicionais desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro foram adiados para abril , enquanto os blocos de rua permanecem sem data. Dessa forma, muitas pessoas acabam aproveitando o ponto facultativo para descansar ou viajar. Mas será que vai chover no feriado?

Ainda na sexta-feira (25), a capital paulista deve registrar sol com pancadas de chuva, que começam no período da tarde e vão até à noite. A temperatura varia entre a mínima de 20ºC e a máxima de 33ºC. No sábado (26), a previsão não é muito diferente, mas a máxima esperada é de 32ºC.



Já no domingo (27), o clima deve esfriar um pouco e é esperada uma mudança brusca de temperatura, segundo o Climatempo . Além de sol, a manhã será marcada por um aumento de nuvens, o que pode fazer com que chova durante a tarde e noite, com expectativa de 90%. Diferentemente dos dias anteriores, as temperaturas variam entre a mínima de 21ºC e a máxima de 26ºC.

Na segunda (28), chuvas mais fortes são esperadas para o período da noite, mas as nuvens devem aumentar ao longo do dia. As temperaturas, porém, voltam a subir, com a mínima de 21ºC e a máxima de 31ºC.

Na terça (1º), a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima esperada é de 28ºC e a mínima de 21ºC.

Na Quarta-Feira de Cinzas (2), o tempo deve sofrer outra mudança brusca, fazendo com que o dia todo seja marcado por chuvas, com mínima de 19ºC e máxima de 22ºC.