Divulgação/Governo de SP Chuva em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com sol aparente em meio ao céu claro e temperaturas em elevação nesta sexta-feira (20); a média registrada durante o amanhecer pelos termômetros da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo foi de 22ºC.

O dia segue com o sol entre poucas nuvens, o que auxilia na elevação das temperaturas, que podem atingir uma máxima prevista de 32°C. Com o passar das horas e a entrada da brisa marítima no estado, pancadas de chuva devem ser esperadas.

Chuva

As chuvas devem ocorrer a partir do final da tarde até o período da noite, com moderada a forte intensidade. De acordo com a Defesa Civil, a condição se dá devido à aproximação de uma frente fria e a influência de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera.

Durante as chuvas, há condição para a formação de alagamentos, elevação dos níveis dos rios e córregos, enxurradas repentinas e queda de árvores na capital, uma vez que as precipitações devem vir acompanhadas de fortes rajadas de vento, raios e possível queda de granizo. O Climatempo afirma que cerca de 30 mm de chuva são esperados para o dia.

As condições não são exclusivas da capital e devem acontecer em todo o estado. As regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro, Barretos, Franca e Ribeirão Preto estão em estado de alerta para chuvas; o restante do território paulista está em estado de atenção.





Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Final de semana

O final de semana que acompanha o feriado da Consciência Negra, também irá contar com altas temperaturas e sol constante até o final da tarde, quando a chuva chega em formato de pancadas isoladas e dura até o período da noite.

Na capital, no sábado (21), o dia deve registrar chuva rápida durante o período da tarde. As temperaturas variam entre a mínima de 20°C e a máxima, prevista em 30°C,

No domingo (22), a condição para a ocorrência de novos temporais entre a tarde e o início da noite volta a aumentar, trazendo chuvas mais significativas; o Climatempo prevê um acúmulo de 35 mm de chuva durante o dia. As temperaturas variam entre mínima de 21°C e a máxima deve chegar aos 31°C.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Sexta-feira (20): Mínima de 21°C, máxima de 32°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sábado (21): Mínima de 21°C, máxima de 32°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Domingo (22): Mínima de 22°C, máxima de 31°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Segunda-feira (23): Mínima de 21°C, máxima de 29°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

