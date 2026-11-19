Divulgação/Ecovias Imigrantes Saída para o feriado prolongado da Consciência Negra intensifica o movimento na Rodovia dos Imigrantes que liga a capital à Baixada Santista, nesta tarde de quinta-feira (19)

A movimentação de veículos que deixam a capital e a Região Metropolitana de São Paulo rumo ao litoral já é intensa nesta tarde de quinta-feira (19), véspera do feriado da Consciência Negra, na pista Sul da Rodovia dos Imigrantes.

Segundo monitoramento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o congestionamento no sentido litoral se estende por 37 quilômetros, entre os km 16 e 53.

No vídeo abaixo, é possível observar o fluxo carregado para os motoristas que seguem em direção à Baixada Santista. Confira:





Sistema Anchieta-Imigrantes

A Ecovias Imigrantes estima que entre 207 mil e 318 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23).

A maior concentração em direção ao litoral é esperada nesta quinta-feira (19), das 17h à meia-noite. Na sexta-feira (20), o movimento também deve ser intenso entre 7h e 21h. No retorno à capital, o tráfego começa a aumentar no sábado (21), das 16h às 22h, com pico previsto para domingo (22), entre 9h e meia-noite. Na segunda-feira (23), o fluxo ainda permanece elevado durante a manhã, entre 6h e 14h.

A concessionária poderá implantar a Operação Descida (7x3), destinando as pistas Norte e Sul da Via Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes ao tráfego em direção à Baixada Santista, enquanto a subida à capital ocorrerá exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.

No retorno à capital, poderá ser adotada a Operação Subida (2x8), com oito faixas no sentido São Paulo (pistas Norte e Sul da Imigrantes e pista Norte da Anchieta) e duas em direção ao litoral (restritas à pista Sul da Anchieta).

Durante todo o feriado, a concessionária manterá equipes mobilizadas em conjunto com a Artesp e a Polícia Militar Rodoviária, além de reforço nas praças de pedágio.

Recomendações aos motoristas

Para evitar contratempos na estrada, a concessionária recomenda que os motoristas planejem a viagem com antecedência, acompanhem as condições de tráfego em tempo real e, sempre que possível, evitem os horários de pico.