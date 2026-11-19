Reprodução / Ecovias Mais de 5,6 milhões de veículos devem passar pelos principais corredores rodoviários de São Paulo até segunda-feira (23)

Quem pretende deixar a capital paulista rumo ao litoral ou ao interior neste feriado prolongado de Consciência Negra , celebrado nesta sexta-feira (20), vai dividir as pistas com mais de 5,6 milhões de veículos até segunda-feira (23), segundo a projeção das operadoras das rodovias paulistas.

Para absorver o volume extra concentrado na saída desta quinta-feira (19) e no retorno de domingo (22), as concessionárias preparam esquemas especiais de tráfego nos principais corredores. Confira abaixo a situação das rodovias paulistas.

Anhanguera-Bandeirantes

Entre esta quinta-feira (19) e domingo (22), a Motiva AutoBan prevê que 2,1 milhões de veículos passem pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes (SP-330 e SP-348).

A concessionária estima que mais de 674 mil veículos deixem a capital nesta quinta (19), com maior incidência das 14h às 19h e pico por volta das 16h (42.556 veículos/hora), seguido por movimentação intensa às 15h (42.113 veículos/hora) e às 17h (41.778 veículos/hora).

Na sexta-feira (20), mais de 528 mil veículos seguem deixando a capital paulista, com fluxo mais intenso das 9h às 13h e pico por volta das 11h (37.481 veículos/hora), seguido pelas 10h (37.086 veículos/hora) e 12h (36.009 veículos/hora).

No domingo (22), a previsão é de que mais de 525 mil veículos retornem à capital, concentrando-se entre 12h e 19h, com pico às 16h (41.981 veículos/hora), seguido pelas 17h (41.394 veículos/hora) e 15h (39.098 veículos/hora).

Operação Caminhão

Para manter a fluidez do tráfego, a Motiva AutoBan realiza a Operação Caminhão na sexta-feira (20) e no domingo (22), das 14h às 22h. Durante esses períodos, todos os caminhões que retornam à capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem acessar a Via Anhanguera pela saída 48, na região de Jundiaí.

Rodovias Mogi-Dutra (SP-088), Mogi-Bertioga (SP-098) e Rio-Santos (SP-055)

Responsável pelas rodovias Mogi-Dutra (SP-088), Mogi-Bertioga (SP-098) e Rio-Santos (SP-055), a Concessionária Novo Litoral (CNL) prevê que mais de 1,4 milhão de veículos passem pelos 212 km de vias que ligam o Alto Tietê, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira.

Rodovia Pedro Eroles / Mogi-Dutra (SP-088): cerca de 482 mil veículos entre Arujá e Mogi das Cruzes;

Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro / Mogi-Bertioga (SP-098): cerca de 175 mil veículos entre Mogi das Cruzes e Bertioga;

Rodovia Doutor Manoel Hipólito Rego / Rio-Santos (SP-055 Norte): cerca de 395 mil veículos entre Santos e Bertioga;

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055 Sul): cerca de 410 mil veículos entre Praia Grande e Miracatu.

A CNL fará o monitoramento contínuo e intensificará a fiscalização com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em pontos estratégicos.

A concessionária dispõe de oito bases de atendimento ao usuário e poderá implantar operações de faixas reversíveis na Mogi-Bertioga para facilitar a fluidez no sentido litoral. O tráfego de cargas especiais está suspenso da 0h de quinta-feira (19) à 0h de terça-feira (24).

Desvios por obras

Nos municípios de Mongaguá e Itanhaém (respectivamente nos quilômetros 315 e 333 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055)), os motoristas devem redobrar a atenção devido às obras de implantação de passagens inferiores e viaduto. Em ambos os trechos, o tráfego está desviado para as vias marginais.

Rodoanel Norte

A Via SP Serra, gestora do Rodoanel Norte (SP-021), prevê que 73 mil veículos passem pelo trecho que dá acesso às rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Fernão Dias (BR-381) durante o feriado. A maior circulação está estimada para a saída nesta quinta-feira (19), entre 6h e 15h, e no retorno na segunda-feira (23), entre 6h e 16h.

Durante todo o período, as equipes operacionais permanecerão de prontidão para o atendimento aos usuários, apoiadas pelo monitoramento de 62 câmeras integradas ao centro de controle. A concessionária também reforçará a comunicação nos painéis eletrônicos ao longo da via com orientações e alertas em tempo real sobre as condições de tráfego.

Rodoanel Sul e Leste

A SPMar, concessionária que administra os Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), espera um fluxo de 795 mil veículos entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23) — sendo 556 mil pelo Trecho Sul e 238 mil pelo Trecho Leste.

Para quem vai utilizar o complexo viário para acessar as rodovias Régis Bittencourt (BR-116), Imigrantes (SP-160) e Anchieta (SP-150), pelo Trecho Sul, ou a Ayrton Senna (SP-070) e a Presidente Dutra (BR-116), pelo Trecho Leste, a concessionária recomenda os seguintes horários para evitar lentidões:

Quinta-feira (19): antes das 8h e depois das 20h;

Sexta-feira (20): antes das 8h e depois das 14h;

Sábado (21): antes das 10h e depois das 14h;

Domingo (22): antes das 8h e depois das 20h;

Segunda-feira (23): antes das 8h e depois das 20h.

Durante o período, estará suspenso o transporte de cargas especiais (veículos pesados com carga excedente) nos dois trechos. Para atendimento na via, a concessionária mobilizará 25 viaturas de apoio (5 ambulâncias, 8 guinchos leves e pesados, 5 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais).

Os motoristas também contam com quatro unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), nos quilômetros 41, 68, 102 e 121.

Rodoanel Oeste

A Motiva, concessionária do Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas, prevê um fluxo de 920 mil veículos entre quinta-feira (19) e domingo (22).

Na saída para o feriado, são esperados mais de 312 mil veículos nesta quinta-feira (19), com fluxo mais intenso entre 14h e 19h e pico às 16h (18.592 veículos/hora), seguido pelas 17h (18.554 veículos/hora) e 18h (18.108 veículos/hora).

Na sexta-feira (20), outros 215 mil veículos devem deixar a capital, concentrando-se entre 9h e 13h, com maior volume ao meio-dia (14.180 veículos/hora), seguido pelas 11h (13.589 veículos/hora) e 10h (13.094 veículos/hora).

No retorno do feriado, no domingo (22), são esperados 190 mil veículos, com maior movimento das 12h às 19h e pico às 17h (13.701 veículos/hora), seguido pelas 16h (13.227 veículos/hora) e 15h (12.887 veículos/hora).

Sistema Anchieta-Imigrantes

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a Ecovias Imigrantes estima que entre 207 mil e 318 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23).

A maior concentração em direção ao litoral é esperada nesta quinta-feira (19), das 17h à meia-noite. Na sexta-feira (20), o movimento também deve ser intenso entre 7h e 21h. No retorno à capital, o tráfego começa a aumentar no sábado (21), das 16h às 22h, com pico previsto para domingo (22), entre 9h e meia-noite. Na segunda-feira (23), o fluxo ainda permanece elevado durante a manhã, entre 6h e 14h.

Operações Subida e Descida

A concessionária poderá implantar a Operação Descida (7x3), destinando as pistas Norte e Sul da Via Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes ao tráfego em direção à Baixada Santista, enquanto a subida à capital ocorrerá exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.

No retorno à capital, poderá ser adotada a Operação Subida (2x8), com oito faixas no sentido São Paulo (pistas Norte e Sul da Imigrantes e pista Norte da Anchieta) e duas em direção ao litoral (restrita à pista Sul da Anchieta).

Durante todo o feriado, a concessionária manterá equipes mobilizadas em conjunto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), além de reforço nas praças de pedágio.