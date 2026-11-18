Reprodução/X Cobertura de posto Graal desaba na Dutra e atinge seis carros

Parte da cobertura do estacionamento do Graal Três Garças, às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), desabou na tarde desta quarta-feira (18)., em Guaratinguetá (SP). A estrutura metálica caiu sobre seis veículos durante um temporal acompanhado de fortes rajadas de vento. Ninguém ficou ferido.

O desabamento aconteceu na altura do km 59 da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, isolou a área atingida e orientou as pessoas a não se aproximarem da estrutura danificada. Um engenheiro do estabelecimento também esteve no local para avaliar os danos.

Imagens registradas após o incidente mostram parte da cobertura caída sobre os automóveis. Também é possível observar rachaduras na fachada do restaurante.

A causa do desabamento ainda não foi confirmada. A suspeita inicial é de que os ventos fortes tenham contribuído para a queda, mas a estrutura deverá passar por avaliação técnica.

Graal suspendeu atendimento após desabamento

O Graal Três Garças informou, por meio das redes sociais, que suspendeu o atendimento nesta quarta-feira por questões de segurança, após o rompimento de parte da estrutura.

Não havia previsão confirmada para a retomada das atividades nem um levantamento completo dos prejuízos materiais.

O temporal também provocou quedas de árvores e problemas no fornecimento de energia elétrica em Guaratinguetá.

Segundo a Defesa Civil municipal, a chuva foi intensa e localizada, atingindo principalmente os bairros Vila Bela e Vista Alegre. Equipes da Prefeitura foram mobilizadas para atender às ocorrências e acompanhar os danos no restaurante.

A administração municipal orientou a população a evitar áreas atingidas pelo temporal e a manter distância de fios elétricos caídos.