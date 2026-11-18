Reprodução/Instagram Pescador exibe o peixe-leão capturado no mar de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife

Um pescador identificado como Nicola capturou um peixe-leão nesta terça-feira (17) no mar de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o homem aparece mostrando as características do animal, como o olho, a boca e os espinhos venenosos.

Logo em seguida, Nicola o deixa em um canto da praia e coloca uma proteção por cima para evitar acidentes.





Ameaça no litoral

Além de ser invasor, o peixe-leão é considerado uma ameaça à biodiversidade marinha por comer de tudo e não possuir predadores naturais conhecidos.

O primeiro registro no Brasil aconteceu em 2014, na Prainha, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Segundo pesquisadores, o caso foi tratado como isolado, com a origem do peixe ligada ao Caribe.

Em dezembro de 2020, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) registrou a presença da espécie em Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Cerca de dois anos depois, em 2023, pescadores encontraram dois exemplares em Itamaracá, no Grande Recife.

Desde então, o peixe-leão passou a ser visto em todos os estados litorâneos do Norte e Nordeste.

O que fazer ao avistar um peixe-leão

Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.

Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.

Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.

Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.

Primeiros socorros

Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.



