Reprodução Alagamentos causam transtornos na capital paulista

Os temporais que atingiram a capital paulista e a Região Metropolitana na tarde desta quinta-feira (12) provocaram pontos de inundação e enchentes em algumas regiões.

Por volta das 15h40, veículos ficaram submersos na Rua Fernão Dias, no Jardim Santa Lídia, também em Mauá. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e resgataram uma vítima ilhada no local. Veja o vídeo abaixo:





Ocorrências na Grande São Paulo

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre 12h e 16h20, foram registrados ao menos cinco pontos de inundação e enchente na Região Metropolitana, distribuídos entre os municípios de Mauá, Suzano e Mogi das Cruzes.

Outro ponto de alagamento atingiu a Rua Francisco Glicério, no Centro de Suzano, no Alto Tietê. Após a chuva intensa, a calçada próxima ao comércio local ficou intransitável.





Alerta na Zona Leste da capital

Na cidade de São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura decretou estado de atenção para alagamentos às 16h23 em áreas da Zona Leste.

"Conforme imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, chove forte nas subprefeituras de São Mateus, Cidade Tiradentes, Guaianases e Itaquera. Essas chuvas têm potencial para alagamentos e transbordamentos. As próximas horas seguem com tempo instável", informou o órgão.

Como fazer para evitar os alagamentos?



Se você receber algum alerta sobre os impactos causados pelos temporais o CGE orienta a população sobre algumas medidas que amenizam os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas

* Reportagem em atualização