Divulgação/@jardimcapelinhanews e arquivo pessoal @poxa_ashley_01 Klaiver Hiarley, de 20 anos, desapareceu no último sábado (7), foi encontrado sem vida às margens do Rio Pinheiros nesta quarta-feira (11). Na primeira foto, ele ao lado da irmã, Ashley

O corpo do jovem que caiu em um córrego durante um temporal e foi arrastado pela correnteza no Capão Redondo foi encontrado nesta quarta-feira (11), às margens do Rio Pinheiros, na Zona Sul da capital paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família confirmou que o corpo é de Klaiver Hiarley Peixoto de Jesus, de 20 anos. Ele foi localizado próximo à Ponte João Dias, por volta das 10h35, após quatro dias de buscas.

Klaiver foi visto pela última vez na tarde de sábado (7) no Córrego Morro do S, na Rua Goioxim, onde chegou a se agarrar à vegetação para tentar se salvar da enxurrada.

A corporação informou que a forte correnteza levou o jovem em direção ao Rio Pinheiros.

Durante os quatro dias de operação, os Bombeiros realizaram buscas ao longo do córrego da Rua Goioxim, do Rio Pinheiros e na galeria da Avenida Carlos Caldeira Filho.





Ashley Peixoto, irmã do jovem, postou um agradecimento nas redes sociais às pessoas que ajudaram nas buscas e prestaram apoio à família:

"Hoje nosso coração está despedaçado. Depois de tanta angústia, medo, sofrimento e dias de procura, infelizmente encontramos nosso Klaiver. Quero agradecer, de todo o meu coração, a cada pessoa que ajudou, compartilhou, divulgou, fez orações e esteve com a nossa família nesse momento tão difícil. Nunca vamos esquecer todo o apoio e carinho que recebemos", escreveu. Ashley Peixoto, irmã de Klaiver Hiarley





Temporal provocou estragos na capital e no Estado

No último sábado (7), fortes temporais atingiram a capital paulista. Além da chuva intensa, rajadas de vento provocaram destelhamentos, quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diversos municípios do estado de São Paulo.

A Defesa Civil emitiu 72 alertas de chuva em celulares ao longo do dia, por meio dos sistemas SMS e Cell Broadcast, diante das condições climáticas adversas.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura também declarou estado de atenção para alagamentos em toda a cidade de São Paulo.