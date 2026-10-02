Uma cratera se abriu na Avenida Presidente Médici, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, após uma adutora da Sabesp romper e gerar um vazamento, que provocou o cedimento do solo.
O buraco, que surgiu durante a madrugada desta sexta-feira (02), gerou um afundamento do solo e uma das faixas da avenida precisou ser interditada para evitar riscos a motoristas e pedestres. A Secretaria de Obras da Prefeitura de Osasco foi acionada e enviou equipes para dar apoio técnico e operacional no local.
O rompimento causou a interrupção do fornecimento de água na região. Para solucionar o problema, a Sabesp enviou equipes ao local com a missão de executar o reparo da tubulação danificada.
De acordo com a companhia, os serviços de conserto devem ser concluídos até o fim desta sexta-feira. A retomada do abastecimento, porém, só deve ser normalizada de forma gradual ao longo do sábado (03).
Enquanto durarem as obras, a faixa afetada permanece isolada na Avenida Presidente Médici. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção à sinalização e seguir as orientações das equipes que atuam no local.
O que é uma adutora
Adutoras são tubulações de grande porte, usadas em geral para transportar água entre reservatórios, estações de tratamento e redes de distribuição.
O rompimento de um equipamento como este costuma ter impacto maior do que um vazamento em uma rede comum, justamente por conta do tamanho, já que a ocorrência pode comprometer o fornecimento a diversos pontos de uma região.