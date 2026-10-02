Reprodução/Record TV Cratera na Avenida Presidente Médici, em Osasco, Região Metropolitana de São Paulo

Uma cratera se abriu na Avenida Presidente Médici, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, após uma adutora da Sabesp romper e gerar um vazamento, que provocou o cedimento do solo.

O buraco, que surgiu durante a madrugada desta sexta-feira (02), gerou um afundamento do solo e uma das faixas da avenida precisou ser interditada para evitar riscos a motoristas e pedestres. A Secretaria de Obras da Prefeitura de Osasco foi acionada e enviou equipes para dar apoio técnico e operacional no local.

O rompimento causou a interrupção do fornecimento de água na região. Para solucionar o problema, a Sabesp enviou equipes ao local com a missão de executar o reparo da tubulação danificada.

De acordo com a companhia, os serviços de conserto devem ser concluídos até o fim desta sexta-feira. A retomada do abastecimento, porém, só deve ser normalizada de forma gradual ao longo do sábado (03).





Enquanto durarem as obras, a faixa afetada permanece isolada na Avenida Presidente Médici. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção à sinalização e seguir as orientações das equipes que atuam no local.

O que é uma adutora

Adutoras são tubulações de grande porte, usadas em geral para transportar água entre reservatórios, estações de tratamento e redes de distribuição.

O rompimento de um equipamento como este costuma ter impacto maior do que um vazamento em uma rede comum, justamente por conta do tamanho, já que a ocorrência pode comprometer o fornecimento a diversos pontos de uma região.

