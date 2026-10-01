Polícia Militar de São Paulo
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Polícia Militar de São Paulo

Quatro moradores de um imóvel no bairro da Luz, no  centro de São Paulo, viveram momentos de pânico ao serem rendidos e ameaçados dentro de casa por criminosos armados na noite de quarta-feira (30). Um dos moradores foi baleado e morreu no local, e outros ficaram feridos após serem agredidos e atingidos por disparos.

De acordo com o relato das vítimas à Polícia Militar, cinco homens armados invadiram a residência apresentando um falso mandado judicial e afirmando ser policiais civis. Logo em seguida, os moradores foram dominados, sofreram agressões — incluindo coronhadas — e foram baleados durante a ação criminosa.

Morador consegue trancar portão e aciona a polícia

Durante o ataque, uma das vítimas conseguiu escapar do imóvel, trancou o portão do lado de fora para segurar os criminosos no local e pediu socorro a uma viatura do Policiamento de Trânsito que passava pela região.

Quando os policiais chegaram à residência para efetuar a abordagem, os invasores reagiram e deram início a um confronto.


Confronto na casa, prisões e apreensão de armas

Na troca de tiros, um dos invasores foi baleado e morreu no local. Outros dois integrantes do grupo foram presos em flagrante, enquanto os dois últimos conseguiram fugir. Segundo a polícia, o assaltante morto e um dos detidos já acumulavam passagens criminais por roubo, furto e receptação.

Na ação, os agentes apreenderam duas pistolas calibre .380 com numerações raspadas, munições e dois telefones celulares.

Socorro às vítimas e investigação

As vítimas sobreviventes foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia e para o Pronto-Socorro Vergueiro. O estado de saúde do grupo não foi divulgado.

A motivação da invasão ainda é desconhecida. O caso está sendo elaborado no 2º Distrito Policial (Bom Retiro) e segue sob investigação da Polícia Civil para localizar os dois suspeitos que conseguiram fugir.

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