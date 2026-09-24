A cidade de São Paulo já conta com um polo público de inovação e criatividade. Com uma rede de 17 laboratórios, o Fab Lab Livre SP permite que o cidadão paulistano "tire do papel" os seus projetos criativos, através da facilitação do acesso a equipamentos e ferramentas de fabricação digital, como impressoras 3D, cortadoras a laser e computadores com softwares de desenho digital CAD.
Com a disponibilização gratuita dos recursos, além de mais de 50 tipos de cursos e oficinas, a iniciativa pretende auxiliar a população a “colocar a mão na massa” e estimular o desenvolvimento de novas ideias, na busca de inovações autossustentáveis; alguns dos cursos disponibilizados pela redes, são: modelagem 3D; eletrônica; corte a laser; costura; e xilogravura.
Nos cursos e projetos, são utilizadas tecnologias de fabricação digital e eletrônicas, juntamente com técnicas mais tradicionais e práticas artísticas. A Rede Fab Lab também mantém uma equipe técnica ativamente presente nos laboratórios, para realizar os cursos, atender e orientar o desenvolvimento de projetos inscritos.
No último mês, o programa integrou ao seu acervo, mais 26 máquinas de impressão 3D, contemplando 13 das 17 unidades da rede. Cada um dos 13 laboratórios, conta com duas impressoras da marca referência Bambu Lab, sendo uma Modelo A1 Mini e a outra no Modelo A1 Combo. O critério de escolha priorizou as unidades mais antigas do programa.
O projeto de incentivo, criado em 2015 é, atualmente, a maior rede pública de laboratórios de fabricação digital do mundo; pertence à Prefeitura Municipal de São Paulo, e mantido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) em parceria com o Instituto de Tecnologia Social (ITS BRASIL)
Como participar
Para inscrever um novo projeto ou se cadastrar em um dos cursos livres, o interessado deve acessar o site oficial da Rede Fab Lab Livre SP e realizar o login ou criar uma nova conta.
Pela plataforma, ao clicar na opção “Projetos”, é possível inscrever uma nova ideia, acessar os projetos pré-existentes (feitos por outros munícipes), ou visualizar a “Agenda livre”, lista de datas, horários e endereços de quando os laboratórios da rede ficam abertos ao público para uso das máquinas e ferramentas sem inscrição prévia.
Na aba “cursos”, é possível acessar o calendário completo dos cursos disponíveis no mês; alguns dos eventos requerem inscrição, que devem ser feitas de forma online. Também é possível acessar a lista de todos os cursos fornecidos pelo projeto.
Lista completa das unidades da rede Fab Lab Livre SP:
- Chácara do Jockey Club: Rua Santa Crescência, 323- Butantã
- Centro Cultural Cidade Tiradentes: Avenida Inácio Monteiro, 6900- Cidade Tiradentes
- Galeria Olido: Avenida São João, 473- Centro
- Centro de Convivência de Heliópolis: Estrada das Lágrimas, 2385- Heliópolis
- São Joaquim – Guarapiranga: Estrada da Baronesa, 1120- Jardim São Joaquim
- Casa de Memória de Itaquera: Rua Antônio Carlos de Oliveira Cesar, 97- Itaquera
- Centro Cultural da Penha: Largo do Rosário, 20- Penha
- CEU Três Pontes: Rua Capachós, 400- Jardim Célia
- CEU Anhanguera: Rua Pedro José de Lima, 1020- Anhanguera
- Centro Cultural da Juventude: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641- Limão
- Centro Cultural São Paulo: Rua Vergueiro, 1000- Paraíso
- Vila Itororó: Rua Maestro Cardim, 60- Bela Vista
- CEU Vila Rubi: Rua Domingos Tarroso, 101- Vila Rubi
- CEU Alvarenga: Estrada do Alvarenga, 3752- Balneário São Francisco
- CEU Paz: Rua Daniel Cerri, 1549- Brasilândia
- CEU Perus: Rua Bernardo José de Lorena, 201- Brasilândia
- CEU Jardim Paulistano: Rua Aparecida do Taboado, S/N- Jardim Paulistano