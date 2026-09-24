Ciete Silvério/Prefeitura de São Paulo Fab Lab no CEU Alvarenga

A cidade de São Paulo já conta com um polo público de inovação e criatividade. Com uma rede de 17 laboratórios, o Fab Lab Livre SP permite que o cidadão paulistano "tire do papel" os seus projetos criativos, através da facilitação do acesso a equipamentos e ferramentas de fabricação digital, como impressoras 3D, cortadoras a laser e computadores com softwares de desenho digital CAD.

Com a disponibilização gratuita dos recursos, além de mais de 50 tipos de cursos e oficinas, a iniciativa pretende auxiliar a população a “colocar a mão na massa” e estimular o desenvolvimento de novas ideias, na busca de inovações autossustentáveis; alguns dos cursos disponibilizados pela redes, são: modelagem 3D; eletrônica; corte a laser; costura; e xilogravura.

Nos cursos e projetos, são utilizadas tecnologias de fabricação digital e eletrônicas, juntamente com técnicas mais tradicionais e práticas artísticas. A Rede Fab Lab também mantém uma equipe técnica ativamente presente nos laboratórios, para realizar os cursos, atender e orientar o desenvolvimento de projetos inscritos.

No último mês, o programa integrou ao seu acervo, mais 26 máquinas de impressão 3D, contemplando 13 das 17 unidades da rede. Cada um dos 13 laboratórios, conta com duas impressoras da marca referência Bambu Lab, sendo uma Modelo A1 Mini e a outra no Modelo A1 Combo. O critério de escolha priorizou as unidades mais antigas do programa.

Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Impressora 3D na Fab Lab no CEU Alvarenga





O projeto de incentivo, criado em 2015 é, atualmente, a maior rede pública de laboratórios de fabricação digital do mundo; pertence à Prefeitura Municipal de São Paulo, e mantido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) em parceria com o Instituto de Tecnologia Social (ITS BRASIL)

Como participar

Para inscrever um novo projeto ou se cadastrar em um dos cursos livres, o interessado deve acessar o site oficial da Rede Fab Lab Livre SP e realizar o login ou criar uma nova conta.





Pela plataforma, ao clicar na opção “Projetos”, é possível inscrever uma nova ideia, acessar os projetos pré-existentes (feitos por outros munícipes), ou visualizar a “Agenda livre”, lista de datas, horários e endereços de quando os laboratórios da rede ficam abertos ao público para uso das máquinas e ferramentas sem inscrição prévia.

Na aba “cursos”, é possível acessar o calendário completo dos cursos disponíveis no mês; alguns dos eventos requerem inscrição, que devem ser feitas de forma online. Também é possível acessar a lista de todos os cursos fornecidos pelo projeto.

Lista completa das unidades da rede Fab Lab Livre SP: