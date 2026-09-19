Divulgação / Polícia MT O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Um homem de 25 anos morreu após ser baleado por policiais militares durante uma ocorrência na noite da última sexta-feira (18), no bairro Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo o registro policial, familiares acionaram as equipes após o homem apresentar sinais de surto psicótico e portar uma faca. Durante o atendimento, ele avançou contra os policiais e feriu dois agentes.

A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), que informou que os policiais tentaram conter o homem com uma arma de incapacitação neuromuscular, conhecida como Taser, mas não conseguiram.

Na sequência, foram efetuados disparos. O homem foi socorrido, mas morreu no hospital. Os policiais feridos também receberam atendimento médico. Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP)





















Ainda de acordo com a nota, as câmeras corporais dos policiais registraram a ação, e as imagens serão analisadas.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar todas as circunstâncias do caso, que também é investigado por meio de Inquérito Policial Militar. Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP)





O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).