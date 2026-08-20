Reprodução/ Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo São Paulo tem céu limpo, tempo seco e dia ensolarado nesta quinta-feira (20)

Devido a uma condição conhecida como “pré-frontal”, as temperaturas seguem altas e o dia segue seco nesta quinta-feira (20) na cidade de São Paulo. A manhã começou com céu claro, formação de névoa e uma leve sensação de frio, com os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo registrando a média de 17ºC pela capital.

Com o decorrer do dia, o sol aparece e traz consigo ar seco e calor. A máxima pode alcançar a marca dos 32ºC e a umidade do ar fica ainda mais baixa, podendo atingir níveis críticos em grande parte do território paulista; na capital os percentuais mínimos podem ficar abaixo dos 30%. Não há previsão de chuva.

A onda de calor que atinge São Paulo foi alertada pela Defesa Civil do Estado na última quinta-feira (13) e ela deve ter seu último dia hoje (20). O cenário se dá devido a uma massa de ar quente que circula no território paulista, causando baixas umidades e altas temperaturas através do estado.

Em dias secos como estes, a Defesa Civil recomenda que a população mantenha a hidratação, umidifique ambientes fechados sempre que possível e sempre que possível e não se exponha ao sol durante os horários de calor extremos.

Chegada de uma frente fria

A partir da madrugada desta sexta-feira (21), uma frente fria causada por um ciclone extratropical no sul do país, muda o cenário meteorológico de São Paulo. A previsão indica uma temperatura mínima de 14ºC e, por mais que o sol apareça durante o dia, deve haver o aumento de nuvens em toda a cidade, deixando a máxima em 25ºC.





Juntamente do declínio das temperaturas, ventos mais intensos chegam à cidade entre o fim da manhã e o meio da tarde; segundo o CGE da Prefeitura de São Paulo, as rajadas devem variar entre 40 Km/h e 50 Km/h. Não há expectativa de chuva e os percentuais mínimos de umidade superam os 40%, mudando o cenário desértico em que todo estado se encontra.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, o cenário é mais intenso, com ventos que podem superar os 75 km/h em alguns lugares específicos entre sexta-feira (21) e domingo (23). Cidades do interior e do litoral têm mais risco de serem afetadas pelos ventos, mas, a capital e a Região Metropolitana de São Paulo também devem ficar em alerta. Ventos fortes causam risco de queda de árvores, destelhamento, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias.

A Defesa Civil acompanha continuamente a evolução das condições meteorológicas no Estado por meio do monitoramento constante e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais enviados por SMS.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Quinta-feira (20): Mínima de 16°C, máxima de 32°C. Dia de sol, com muitas nuvens à tarde.

- Sexta-feira (21): Mínima de 14°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (22): Mínima de 11°C, máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens durante o dia

- Domingo (23): Mínima de 11°C, máxima de 24°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol

- Segunda-feira (24): Mínima de 14°C, máxima de 18°C.Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

