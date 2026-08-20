Divulgação/ Polícia Militar do Estado de São Paulo Fuzis apreendidos pela Polícia Militar na Barra Funda, em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu dois fuzis durante uma fiscalização realizada na manhã desta quinta-feira (20), na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Os armamentos estavam desmontados e sem munição, dentro da mala de um passageiro de um ônibus de turismo.

Também foram encontrados vários objetos suspeitos de contrabando. Veja imagens:



O ônibus em que o homem estava havia partido de Maringá, no Paraná, e tinha como destino o Terminal Rodoviário da Barra Funda; a abordagem ocorreu na Rua Gustav Willi Borghoff, por volta das 9h52.





A abordagem

Durante a intervenção, o passageiro, identificado como Vanderlei Victor Vagueiro Fiel, demonstrou nervosismo enquanto os policiais inspecionavam as bagagens, o que chamou a atenção dos oficiais. Ao vistoriar sua mala, os agentes localizaram os dois fuzis da companhia Heckler & Koch, no modelo G3, de calibre 7,62×51 mm.

De acordo com informações preliminares disponibilizadas pela PM, os armamentos seriam levados para o litoral paulista, mais especificamente para a Baixada Santista.

O caso foi conduzido por equipes da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), sob o comando do 1º Tenente Sant’Ana. A ocorrência foi registrada como apreensão de arma de fogo de uso restrito e encaminhada ao 7º Distrito Policial, onde seguem em andamento para a adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis.

