Fuzis apreendidos pela Polícia Militar na Barra Funda, em São Paulo
Divulgação/ Polícia Militar do Estado de São Paulo
Fuzis apreendidos pela Polícia Militar na Barra Funda, em São Paulo

Polícia Militar de São Paulo apreendeu dois fuzis durante uma fiscalização realizada na manhã desta quinta-feira (20), na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Os armamentos estavam desmontados e sem munição, dentro da mala de um passageiro de um ônibus de turismo.

Também foram encontrados vários objetos suspeitos de contrabando. Veja imagens:

O ônibus em que o homem estava havia partido de Maringá, no Paraná, e tinha como destino o Terminal Rodoviário da Barra Funda; a abordagem ocorreu na Rua Gustav Willi Borghoff, por volta das 9h52.


A abordagem

Durante a intervenção, o passageiro, identificado como Vanderlei Victor Vagueiro Fiel, demonstrou nervosismo enquanto os policiais inspecionavam as bagagens, o que chamou a atenção dos oficiais. Ao vistoriar sua mala, os agentes localizaram os dois fuzis da companhia Heckler & Koch, no modelo G3, de calibre 7,62×51 mm.

De acordo com informações preliminares disponibilizadas pela PM, os armamentos seriam levados para o litoral paulista, mais especificamente para a Baixada Santista.

O caso foi conduzido por equipes da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), sob o comando do 1º Tenente Sant’Ana. A ocorrência foi registrada como apreensão de arma de fogo de uso restrito e encaminhada ao 7º Distrito Policial, onde seguem em andamento para a adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis.

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