Renata Caldeira/TJMG e Reprodução/Redes sociais Bola, Macarrão e Bruno condenados pelo assassinato de Eliza Samudio













O reencontro do caso Eliza Samudio com o noticiário, após a localização do passaporte da modelo em um apartamento compartilhado em Portugal no fim de 2025, reacendeu dúvidas sobre o desfecho judicial e a situação atual dos condenados pelo crime que chocou o país em 2010. Entre eles estão, Marcos Aparecido dos Santos, o, e Luiz Henrique Ferreira Romão, o

As novas informações trouxeram à tona questionamentos sobre o cumprimento das penas, pedidos de revisão criminal e a reinserção social dos envolvidos.



Bola

O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como “Bola”, foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de Eliza Samudio.

Em setembro de 2023, após cumprir parte da pena, ele passou ao regime aberto domiciliar. No entanto, menos de um ano depois, em julho de 2024, Bola voltou a ser preso em decorrência de um mandado de prisão relacionado a outro homicídio, ocorrido em 2009, antes do assassinato de Eliza.

Desde então, ele está detido na Penitenciária de Uberlândia I, em Minas Gerais, onde cumpre uma nova pena de 16 anos de prisão.

Segundo o advogado de defesa, Jorge Vieira, foi solicitado um pedido de revisão criminal dessa condenação. A defesa sustenta que uma das testemunhas do processo teria confessado ter mentido, afirmando que atribuiu falsamente a autoria do crime ao ex-policial por medo de represálias dos “verdadeiros autores”.

Macarrão

Já Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como “Macarrão”, condenado por sequestro e cárcere privado no caso Eliza Samudio, cumpre pena em liberdade condicional.

Atualmente, vive em Pará de Minas, em Minas Gerais, e de acordo com publicações recentes em suas redes sociais, atua como treinador de goleiros em uma escola de futebol da região. No perfil público, Macarrão se apresenta como educador físico especializado em performance funcional.

Bruno



Condenado pela Justiça como mandante do assassinato de Eliza Samudio, o ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime. À época, Eliza havia anunciado que estava grávida dele, enquanto Bruno vivia o auge da carreira no Flamengo e era noivo de outra mulher.

Atualmente, Bruno cumpre pena em liberdade condicional e voltou a atuar profissionalmente no futebol. Ele integra o elenco do Capixaba Futebol Clube, pelo qual deve disputar o Campeonato Capixaba nesta temporada.

Relembre o caso

A modelo Eliza Samudio, de 25 anos, desapareceu em junho de 2010 e foi posteriormente dada como morta no decorrer das investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a apuração, o crime teria sido motivado por um relacionamento extraconjugal mantido com o então goleiro Bruno Fernandes, ocorrido entre o final de 2008 e o início de 2009. À época, Eliza engravidou e tornou pública a paternidade do filho, o que teria intensificado conflitos com o jogador.

Durante a gestação, Eliza registrou boletins de ocorrência contra Bruno. O último local onde a modelo foi vista indicava um sítio pertencente ao jogador, em Minas Gerais. No endereço, a polícia encontrou pertences pessoais, incluindo peças de roupa e fraldas, que passaram a integrar o conjunto de provas do processo. Apesar das condenações, os restos mortais de Eliza nunca foram encontrados.



