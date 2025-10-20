Agência SP Prédio do novo residencial

O governo de São Paulo inaugurou, nesta segunda-feira (20), 174 apartamentos do programa Casa Paulista para famílias em vulnerabilidade em Cubatão (SP), na Baixada Santista.

Outras 129 famílias receberam títulos de regularização fundiária para Cubatão e Praia Grande (SP). Os investimentos empregados, ao todo, somam R$41 milhões.

O novo conjunto habitacional, construído pela Companhia de Desenvolvimento Social e Urbano (CDHU), custou R$40,6 milhões e irá abrigar famílias que viviam no núcleo Mantiqueira, entre Cubatão e Santos, local de encosta com alto risco de deslizamentos de terra, de acordo com laudos técnicos.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que esteve presente na entrega, comemorou a realocação das famílias.

“O núcleo Mantiqueira é uma área suscetível a deslizamentos e vazamentos, já que é cortada por dutos. Finalmente conseguimos desmobilizar a área, levando todo mundo para um local seguro. Entregar unidades habitacionais, realizando o sonho da casa própria, é sempre bom. Agora, quando falamos de tirar as pessoas da área de risco, é melhor ainda. São pessoas que vão poder, após um dia de trabalho, ter a certeza de chegar em casa e saber que suas famílias estão em segurança'', disse.

O Conjunto Habitacional Cubatão W/Z tem dois prédios com apartamentos entre 47m² e 49m², espaço de lazer, quadras e lojas voltadas para a rua, que poderão ser ocupadas por moradores que mantinham comércios no núcleo Mantiqueira.

91% das famílias que receberam apartamentos no residencial têm renda familiar de até 2,5 salários mínimos.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, a ida para o novo condomínio traz dignidade para essas pessoas em situação de risco.

“A retirada de pessoas das áreas de risco faz com que as famílias tenham condição de ter uma moradia digna. O Governo do Estado está presente em 550 municípios para realizar esse trabalho” .

Programa Cidade Legal

Durante a cerimônia, também ocorreu a entrega de títulos de regularização fundiária de 68 imóveis no núcleo Jardim Europa, em Cubatão, e de 61 imóveis na Vila Antártica, em Praia Grande.

As regularizações tiveram um investimento de R$ 503 mil e compõem o Programa Cidade Legal. O programa presta apoio técnico às prefeituras para regularizações fundiárias com fins de moradia, sem custo aos municípios.