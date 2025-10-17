Abelhas atacam público durante desfile de aniversário em Ilha Solteira
Pelo menos quatro pessoas precisaram de atendimento médico após serem atacadas por abelhas  durante o desfile de aniversário de Ilha Solteira (SP), na tarde de quarta-feira (15).


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que pedestres correm assustados pelas ruas. Em seguida, é possível ver um homem e uma mulher sentados em cadeiras, abanando os rostos para tentar afastar os insetos.


As vítimas foram socorridas após as picadas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

