Reprodução Instagram e montagem do Portal iG Abelhas atacam público durante desfile de aniversário em Ilha Solteira

Pelo menos quatro pessoas precisaram de atendimento médico após serem atacadas por abelhas durante o desfile de aniversário de Ilha Solteira (SP), na tarde de quarta-feira (15).





Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que pedestres correm assustados pelas ruas. Em seguida, é possível ver um homem e uma mulher sentados em cadeiras, abanando os rostos para tentar afastar os insetos.





As vítimas foram socorridas após as picadas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.