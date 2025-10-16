Gabriel Barros / Portal iG Cerimônia de inauguração dos leitos



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugurou, nesta quinta-feira (16), 42 novos leitos no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

O hospital, referência na área, realiza procedimentos cirúrgicos, consultas e internações para o tratamento de doenças graves do coração.

O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva (PSD), também participaram da cerimônia de entrega.

Ao todo, são dez novos leitos de UTI e 32 de terapia semi-intensiva. O governo do Estado investiu R$ 6,2 milhões, em parceria com a Fundação Adib Jatene, responsável pelo financiamento do Dante Pazzanese, que aplicou outros R$ 3,6 milhões.

O governador destacou a importância de um planejamento financeiro sustentável para garantir o futuro do SUS Paulista.

“A questão do financiamento da saúde sempre foi algo que nos preocupou. Existem questões estruturais, e, se não pensarmos em soluções, esse grande patrimônio que é o Sistema Único de Saúde não vai sobreviver. Precisamos garantir sua sustentabilidade financeira ao longo do tempo.”

Nos últimos 16 meses, o Instituto Dante Pazzanese vem recebendo uma série de investimentos. Foram R$ 150 milhões aplicados via tabela SUS Paulista. O pátio de imagem e os equipamentos de hemodinâmica foram renovados.

Segundo o secretário Eleuses Paiva, o hospital realiza mais de mil internações e 18 mil consultas ambulatoriais por mês. A instituição foi classificada pela revista Newsweek como o 46º melhor hospital especializado em cardiologia do mundo.

O diretor da instituição, Dr. Fausto Feres, destacou ao iG o impacto dos novos leitos na capacidade de atendimento do Instituto:

“Novos leitos em um hospital dedicado à cardiologia, que realiza procedimentos complexos, são extremamente importantes. A população precisa de marca-passos, cirurgias de ponte de safena e tratamento para infarto agudo. Com 42 novos leitos, conseguimos acolher mais pacientes da rede, reduzindo a mortalidade e melhorando a qualidade de vida'' , disse.

Eficiência na gestão

O diretor-presidente da Fundação Adib Jatene, Roberto Vieira Botelho, ressaltou que uma boa gestão é tão importante quanto o volume de recursos disponíveis:

“Mais importante que o valor é torná-lo viável. Às vezes, você tem o dinheiro, mas não consegue executar as aquisições, selecionar os melhores materiais ou comprar pelo menor preço. A fundação traz essa experiência e um modelo jurídico que dá mais flexibilidade à gestão pública. É uma ferramenta do Estado para aprimorar a administração hospitalar'' , afirmou.