Gabriel Barros / Portal iG Entrega das chaves

O governo de São Paulo entregou nesta terça-feira (14) o condomínio Beija-Flor, parte do Conjunto Habitacional Reserva Raposo, na zona oeste da capital. A obra integra o programa Casa Paulista, voltado à habitação social. Ao todo, 350 famílias foram beneficiadas com apartamentos de 40 m², 65% delas com renda de até dois salários mínimos. O investimento foi de R$ 63 milhões.

O empreendimento, que tem duas torres, de 19 e 20 andares, é executado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Quando todas as etapas forem concluídas, o conjunto contará com 14.200 moradias, destinadas a cerca de 80 mil pessoas.

Além dos apartamentos, o projeto prevê a construção de uma Unidade Básica de Saúde, dois parques lineares e seis creches. Os equipamentos atenderão não apenas os moradores do conjunto, mas também a comunidade do entorno, oferecendo áreas de convivência, práticas esportivas e atividades culturais. A previsão é que as próximas fases avancem ao longo de 2026.

O evento de entrega reuniu autoridades estaduais e municipais, entre elas o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes, além das famílias que receberam oficialmente as chaves de suas novas residências. Durante a cerimônia, Tarcísio anunciou o início dos planos para a Linha 22 - Marrom do Metrô, que deverá contar com estações na região. Ao portal iG, o governador comentou sobre o programa habitacional:

“A gente não está deixando nenhum braço de fora. São 6 mil unidades só no centro de São Paulo. Não adianta fazer um centro administrativo, trazer 22 mil servidores e não pensar em habitação. O governo e a prefeitura têm os maiores programas habitacionais da história. Só na região metropolitana são 70 mil unidades do Estado. Isso é sem precedentes” .



Durante a campanha, Tarcísio prometeu entregar 200 mil unidades habitacionais. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, destacou o planejamento do governo para reduzir o déficit de moradias até o final do próximo ano:

“É uma mudança de realidade no nosso estado. Nós fazemos isso para enfrentar de forma direta o déficit habitacional de São Paulo, que é gigantesco. Pretendemos construir 200 mil unidades e realizar de 200 a 1.000 regularizações fundiárias. Queremos que cada pessoa neste estado tenha uma moradia, um lugar para chamar de seu”.



A auxiliar de logística Ana Caroline, uma das novas moradoras do condomínio Beija-Flor, comemorou a conquista da casa própria. Ela, que antes vivia de aluguel, descreveu o momento como uma realização:

“É uma nova realização. Não tem felicidade que caiba dentro de mim, pela luta e pela nossa caminhada até aqui”, declarou, enquanto seguia com o marido e as filhas para conhecer o novo apartamento.

Gabriel Barros / Portal iG Condomínios do Reserva Raposo

O que é o programa Casa Paulista

O Casa Paulista, programa habitacional do Governo do Estado de São Paulo, foi criado para facilitar o acesso à moradia a famílias em situação de vulnerabilidade. Além da construção de novas unidades, o programa também prevê a melhoria da infraestrutura urbana e a criação de equipamentos comunitários, como centros esportivos e áreas de lazer, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das famílias e integrar os novos empreendimentos à cidade.

O programa é considerado estratégico para reduzir o déficit habitacional e promover inclusão social, oferecendo moradia digna e segura para quem precisa, além de fortalecer comunidades em áreas antes negligenciadas pelo poder público.