Agência SP Projeto em 3D do Centro Administrativo

O Governo de São Paulo marcou para o fim de novembro a licitação do Novo Centro Administrativo, que será construído nos Campos Elíseos, região central da capital. O edital da concorrência internacional foi publicado no Diário Oficial e prevê a entrega dos envelopes em 24 de novembro, e o leilão quatro dias depois, na B3, a bolsa de valores.

O empreendimento faz parte de uma Parceria Público-Privada (PPP) com prazo de 30 anos. O investimento estimado inicialmente era de R$ 5,4 bilhões, e foi atualizado para R$ 6 bilhões.

Em julho, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) divulgou um vídeo nas redes sociais apresentando o projeto, em que afirmou que a construção do centro administrativo demonstra a ''presença real do estado' onde a gente precisa de transformação”.

Estrutura prevista

De acordo com o edital, o complexo terá sete edifícios e dez torres, reunindo cerca de 22,7 mil servidores estaduais em um mesmo espaço.

Também estão previstas a restauração de 17 imóveis tombados, a ampliação de áreas verdes e a oferta de áreas destinadas a comércio, serviços e espaços de convivência. A área total construída será de aproximadamente 288 mil m².

Quem visita o Palácio dos Bandeirantes, atual sede, pode ver um pouco de como será o novo espaço.

Segundo o governo, a proposta também inclui a expansão da área verde do Parque Princesa Isabel em mais de 40% e a criação de espaços culturais, auditórios e salas multiuso. A expectativa oficial é de 38 mil empregos diretos e indiretos durante as obras e outros 2 mil na fase de operação.

Com o contrato, a empresa vencedora será responsável pela construção, manutenção e gestão da infraestrutura ao longo das três décadas de concessão. O leilão será aberto a companhias nacionais e estrangeiras.



